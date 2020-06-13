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البيئة تراجع المعايير البيئية لمستشفى الميدانى مخصصة لمصابى كورونا.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 11:31 ص
البيئة تراجع المعايير البيئية لمستشفى الميدانى مخصصة لمصابى كورونا.. صور وزارة البيئة تتفقد مستشفى ميدانى تحت التجهيز لمصابي كورونا
كتبت آية دعبس

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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التوجه لمعاينة مستشفى ميدانى تحت التجهيز لمراجعة المعايير البيئية والتى تتبع مستشفى عين الشمس التخصصى لعلاج مصابى كورونا حيث انتقل على الفور فريق عمل برئاسة الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة يرافقها لفيف من قيادات وزارة البيئة.
 
وخلال جولة المعاينة تم التأكيد على مراعاة عدد من الاشتراطات البيئية اللازمة لممارسة نشاط المستشفى منها كيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية والفصل من المنبع  بناءا على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تعريف المختصين بالموقع الإلكترونى الخاص بالمخلفات الخطرة لتوعية العاملين بالمنظومة الطبية بالتخلص الآمن ومسار عمل المنظومة أولا بأول وتقديم النصح والإرشاد لهم.
 
كما تم التأكيد على عمل خطة الطوارئ وسلامة البيئة الداخلية والتأكد من اتباع جميع مراحل معالجة المخلفات السائلة ونواتج عمليات التشغيل والتعقيم قبل الصرف النهائى على الشبكة العمومية، إضافة إلى تسجيل كميات المخلفات الخطرة الناتجة من التشغيل مع وضع آلية للتخزين والنقل وطرق التخلص الآمن منها.
 
وأشادت الدكتورة إيناس ابو طالب بمجهودات المنظومة الطبية فى ما تقدمه من مجهودات لرعاية صحة المواطنين والدور الإيجابي لهم فى إدارة الأزمة الحالية، ويأتي ذلك ضمن المجهودات المتكاملة والتعاون المستمر الذي يتم بين وزارتي البيئة والصحة لإدارة أزمة كورونا على عدة مستويات.
 
كانت قد عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من ممثلى وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد فاروق البرى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والالكترونية، لمناقشة سبل التعامل مع مهمات الوقاية الشخصية بعد استخدامها، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وللعمل على توحيد الرسالة الإعلامية الصادرة عن الوزارات والجهات المختلفة فى الدولة وبالأخص وزارتى الصحة والدولة للاعلام .
 
 
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وزارة البيئة

مستشفى ميدانى لكورونا

مستشفيات ميدانية لمصابى كورونا

مستشفى ميدانى

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