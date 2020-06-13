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التضامن: 16 مليون و804 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية

السبت، 13 يونيو 2020 03:00 م
التضامن: 16 مليون و804 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 16 مليون و804 ألف و353 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر مايو الماضى ، وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيه الجارى .
 
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M  وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر
 
وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها و عددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو، و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.
 
 
 
 
 

التضامن

اصحاب المعاشات والمستفيدين

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