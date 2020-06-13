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وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

السبت، 13 يونيو 2020 03:41 م
وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
كتب وليد عبد السلام

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أقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مدير مستشفى المطرية التعليمي، لتقصيره فى أداء مهام عمله وتخليه عن مسئوليته، وذلك بعد واقعة وفاة مريض سودانى داخل المستشفى فى فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره فى الواقعة.

وأكدت الوزيرة، فى بيان اليوم أنه لا تهاون فى حق أى مريض فى الحصول على الخدمة الطبية، فى ظل سعى الدولة الدائم على توفير أعلى درجات الرعاية الطبية بالمستشفيات، فضلا عن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من المسئولين بالوزارة من خلال اللجان التفتيشية على جميع المستشفيات ومراجعة أعمال تلك اللجان من خلال وزيرة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأوضحت الوزارة أنه فور وقوع الحادث وجهت الوزيرة بفتح تحقيق عاجل وفوري، حيث كلفت الدكتور محمد فوزى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بتشكيل لجنة عليا للتحقيق فى الواقعة، تضم اثنين من الاستشاريين الفنيين بالهيئة وأستاذ قانونى من كلية الحقوق، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات سوف تعرض على وزيرة الصحة والسكان، ليتم إحالتها للجهات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان تباشر عملها على قدم وساق لمعرفة ملابسات الواقعة، كاشفا أن التحقيقات المبدئية أظهرت عددا من المخالفات الإدارية والفنية من جانب المستشفى، مؤكدًا أنه جارى تحديد المقصرين وسيتم تقديمهم للجهات المعنية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم.


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