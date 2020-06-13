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وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

السبت، 13 يونيو 2020 09:57 ص
وزير الإسكان يصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية وداخل حدود أجهزة حماية أملاك الهيئة، وبنى سويف الجديدة والعبور.

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تم إصدار 20 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة وضم مساحات لمبان قائمة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة في قيام مالك القطعة بالهدم وعمل تعديلات جوهرية بالمبنى والتعدى على الردود الخلفي بالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر للعقار، وقرار إدارى لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى الخامس بمدينة العبور، والمتمثلة فى بناء دور ثان بدون ترخيص واستخدامه فى غير الغرض المخصص له المبنى.

 

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة: حماية أملاك الهيئة، وبنى سويف الجديدة والعبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

 

 

 


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