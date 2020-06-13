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القوى العاملة: صرف 31 مليون جنيه منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

السبت، 13 يونيو 2020 09:49 ص
القوى العاملة: صرف 31 مليون جنيه منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة بالأقصر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 150 شاباً من خلال شهادات القيد " كعب العمل " المرتدة من منشآت القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، واستخراج 122 شهادة قيد بعد استئناف العمل بمكاتب التشغيل خلال شهر مايو 2020.

وأكد عبده هاشم مدير المديرية فى تقريره للوزير أن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة من خلال 17 فرعا للبنك الزراعى و 40 منفذاً لمكاتب البريد ، حيث تم صرفها لنحو 6 آلاف و304 عمال ، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 11 مايو الماضى بإجمالى مبلغ 31 مليون و 520 ألف جنيه .

وأوضح هاشم، أنه تم تنفيذ توجيهات الوزير بما يخص تصنيع وانتاج كمامات الوقاية الطبية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم التواصل مع بعض الجهات المتخصصة لتوريد المواد اللازمة لتصنيعها والتى ستتم فى وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة ، فضلا عن صرف جميع مستحقات المتدربين فى الدورات السابقة وعددهم 60 متدربا .

وأشار عبده هاشم مدير مديرية الأقصر، إلى أن المديرية قامت من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 154 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية فى هذا الخصوص .

 
 

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

اخبار مصريه

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