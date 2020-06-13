اليوم السابع
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البيئة تتعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج العاملين بالوزارة

السبت، 13 يونيو 2020 01:11 م
البيئة تتعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج العاملين بالوزارة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة توفير رعاية صحية لائقة للعاملين بالوزارة، وحرصاً منها على تقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للعاملين وخاصة المصابين بفيروس كورونا، فقد قامت بالتنسيق مع الدكتور محمد أيمن عبد الوهاب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس لتوقيع عقد تقديم خدمات طبية وعلاجية مع مستشفيات جامعة عين شمس بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسادة العاملين وخاصة فى ظل الأزمة الصحية التى يواجهها العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن العقد المبرم بين الوزارة ومستشفيات الجامعة ينص على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية من جراحات وعيادات خارجية وغيرها من خدمات طبية للسادة العاملين بوزارة البيئة وذويهم والسادة المحالين على المعاش وأسر المتوفين ، وتقوم المستشفى وفقاً لبنود العقد باستقبال الحالات الحرجة والطارئة التى تتطلب تدخلا عاجلاً.
 
يأتي ذلك في إطار حرص وزيرة البيئة على تطوير منظومة الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لأسر العاملين وذويهم من خلال التعاقد مع مستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والأطباء والمتخصصين.
 
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أصدرت توجيهاتها بسرعة التوجه لمعاينة مستشفى ميدانى تحت التجهيز لمراجعة المعايير البيئية والتى تتبع مستشفى عين الشمس التخصصى لعلاج مصابى كورونا حيث انتقل على الفور فريق عمل برئاسة الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة يرافقها لفيف من قيادات وزارة البيئة.
 
وخلال جولة المعاينة تم التأكيد على مراعاة عدد من الاشتراطات البيئية اللازمة لممارسة نشاط المستشفى منها كيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية والفصل من المنبع  بناءا على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تعريف المختصين بالموقع الإلكترونى الخاص بالمخلفات الخطرة لتوعية العاملين بالمنظومة الطبية بالتخلص الآمن ومسار عمل المنظومة أولا بأول وتقديم النصح والإرشاد لهم.

وزارة البيئة

مستشفى جامعة عين سمش

وزيرة البيئة

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