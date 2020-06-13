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وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لدار مسنين بعد إصابة 9 نزلاء بكورونا

السبت، 13 يونيو 2020 12:35 م
وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لدار مسنين بعد إصابة 9 نزلاء بكورونا نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى منذ أمس واليوم حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد اعلان إصابة 9 مسنين مع التوجيه بدعم الدار بالاحتياجات المطلوبة .

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد تواصلت مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التى طلبتها الكحلاوى، كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعى مع وزارة الصحة وتم ارسال فريق طبى الى الدار لمتابعة حالة المصابين، كما وجهت القباج عدد من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة .

وكان صندوق تحيا مصر استجاب لاستغاثة الدكتور عبلة الكحلاوى بضرورة توفير المساعدات الطبية والغذائية لنزلاء دار الباقيات الصالحات بعد اكتشاف إصابات كورونا بها، قام الصندوق الآن بتوفير 4 آلاف كمامة طبية و300 كمامة kn95 وn95 بالإضافة إلى 40 بدله واقية للطاقم الطبى بالدار، كما وفر الصندوق 120 عبوة تعقيم بالإضافة إلى نص طن من الدواجن و 70 كرتونة مواد غذائية لدعم الدار فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


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