الرى: إزالة 141 ألفا و117 مخالفة على الترع منذ 2015

كتبت ــ أسماء نصار

نفذ قطاع الرى الأسبوع الماضى إزالة 244 مخالفة على الترع، وذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل التى أطلقتها وزارة الموارد المائية والرى فى 5 يناير عام 2015، ليصل إجمالى الازالات حتى الان 141 ألفا و117 مخالفة، وشملت الازالات (36) إزالة بمحافظة المنوفية ، و(26) إزالة بمحافظة دمياط ، وكذلك (23) إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب إزالة بمحافظة سوهاج وأخرى بمحافظة الشرقية ، و (14) ازالة بمحافظة البحيرة و (4) إزالات بمحافظة الدقهلية و(128) إزالة بمحافظة اسيوط و(6) ازالات بمحافظة الغربية و (5) إزالات بمحافظة كفر الشيخ .

كما شنت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حملة لإزالة التعديات المقامة على المصارف الزراعية، في نطاق الوجهين البحرى والقبلى حيث تم تنفيذ (33) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في نطاق (5) محافظات، ليصل إجمالى الازالات 76 ألفا و764 مخالفة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وتضمنت المخالفات تنفيذ ( 5 ) إزالات بإقليم وسط الدلتا وذلك بزمام محافظة المنوفية ، إلى جانب تنفيذ 13 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظات المنيا 11 إزالة – بنى سويف و 15 إزالة بإقليم مصر العليا 11 بزمام محافظات أسيوط و 4 بالوادى الجديد . وتنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد كلّف باتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على النيل في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .