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الرى: إزالة 8 تعديات على ترعة بأطفيح وتحويل المخالفين للنيابة

السبت، 13 يونيو 2020 10:27 ص
الرى: إزالة 8 تعديات على ترعة بأطفيح وتحويل المخالفين للنيابة ازالة التعديات بترعة اطفيح
كتبت ــ أسماء نصار

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نفذت إدارة ري حلوان ممثلة فى هندسة رى أطفيح 8 قرارات إزالة للتعديات المقامة علي ترعة البرمبل والقبض علي المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
 
وكان وزير الرى قد كلّف باتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على النيل في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .
 
 
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