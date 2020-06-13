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وزيرة الصحة تصدر قرارا بتشكيل غرفة أزمات كورونا فى الأسكندرية

السبت، 13 يونيو 2020 02:38 م
وزيرة الصحة تصدر قرارا بتشكيل غرفة أزمات كورونا فى الأسكندرية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تشكيل غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسكندرية.
 
القرار حمل رقم 386 لسنة 2020، على أن يتولى الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، رئاسة الغرفة، كما يكلف الدكتور عناني عطية مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، بالعمل نائبًا لرئيس الغرفة بالإضافة إلى عمله الأصلي.

 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، وأنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

كورونا

الاسكندرية

فيروس كورونا

وزارة الصحه

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