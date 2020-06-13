وزيرة الصحة تصدر قرارا بتشكيل غرفة أزمات كورونا فى الأسكندرية

كتب وليد عبد السلام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تشكيل غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسكندرية.

القرار حمل رقم 386 لسنة 2020، على أن يتولى الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، رئاسة الغرفة، كما يكلف الدكتور عناني عطية مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، بالعمل نائبًا لرئيس الغرفة بالإضافة إلى عمله الأصلي.





وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، وأنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة .