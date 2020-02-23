أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

إعداد سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار.. منها "وزير الأوقاف: من قتل أثناء حماية الآثار أو تأمين السائحين فهو شهيد، التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات، السياحة والآثار: زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر دليل على استقرار البلاد، وزيرة الصحة: 579 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.. صور وزير السياحة يزور الأكروبول للاستفادة من خبرات اليونان فى حفظ الآثار.