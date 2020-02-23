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أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد السياحة - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار.. منها "وزير الأوقاف: من قتل أثناء حماية الآثار أو تأمين السائحين فهو شهيد، التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات، السياحة والآثار: زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر دليل على استقرار البلاد، وزيرة الصحة: 579 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.. صور وزير السياحة يزور الأكروبول للاستفادة من خبرات اليونان فى حفظ الآثار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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