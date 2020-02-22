القوى العاملة: تحصيل 200 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل عن فترة عمله بالسعودية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع تحصيل مستحقات ورثة "عبد السلام ع.ق" لدى كفيله، والتى بلغت 48 ألفا و809 ريالا سعوديا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى بوزارة القوى العاملة ، إلى أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات "عبد السلام.ع.ق" والتى كانت محتجزه لدى إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015 .

وقال "سعد الدين": إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار المستشار العمالى أحمد محمد رجائى ، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات ورثة المرحوم، التى كانت محتجزه منذ 5 سنوات لدى إحدى شركات التسويق المحدودة منذ وفاته عام 2015 والتى بلغت 48 ألفا 809 ريالا سعوديا بما قيمته 202 ألف و577 جنيها مصريا تقريبا ، وقد تم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أيضا أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تحصيل مستحقات كل من المواطن "ح.ح.ح"، والمواطن "ج.ع.ا." بإجمالى 26 ألفا و911 ريالا سعوديا، كما نجح مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، فى تحصيل مستحقات العامل "محمد.م.عبد.ر "بمبلغ 54ألفا و628 ريالا سعوديا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى بوزارة القوى العاملة ، إلى أن الوزير كان قد كلف مكتبى التمثيل العمالى بجدة والرياض بمتابعة مشكلة العمال الثلاثة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ تسعة أشهر.