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الرى: إزالة 313 مخالفة على النيل الأسبوع الماضى.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 فبراير 2020 02:54 م
الرى: إزالة 313 مخالفة على النيل الأسبوع الماضى.. اعرف التفاصيل إزالة تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ 313 إزالة على طول النهر وفرعيه خلال الأسبوع الماضى.

 

أوضح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام خلال الاسبوع الماضى بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وذلك فى اطار الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات الامنية الممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية والوحدات المحلية للمحافظات النيلية وأسفرت عن تنفيذ 313 حالة تعدٍ بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوى كافة المحافظات النيلية.

 

وشملت الحملة إزالة3 مخالفات بمحافظة القاهرة و28 بمحافظة الجيزة و8 بمحافظة القليوبية و39 بمحافظة الغربية و19 بمحافظة المنوفية و51 بمحافظة البحيرة و5 بمحافظة كفر الشيخ و43 بمحافظة الدقهلية و28 بمحافظة و19 بمحافظة دمياط و19 بمحافظة بنى سويف و45 بمحافظة المنيا و14 بمحافظة اسيوط و7 بمحافظة سوهاج و13 بمحافظة أسوان، ليصبح إجمالى ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 51859 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل.

 

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات.

 

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات.

 


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