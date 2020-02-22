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التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات

السبت، 22 فبراير 2020 10:39 ص
التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة كتابة استمارة التقدم للامتحانات امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال المدارس الثانوى، طلاب الثانوية العامة الذين لم يقوموا بكتابة استمارة التقدم للامتحان سرعة كتابة الاستمارة الورقية فى المدرسة وتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة لدخول الامتحان، مؤكدة أنه على جميع الطلاب ضرورة استيفاء وكتابة الاستمارة خلال الشهر الجارى، حيث يعتبر فبراير الجارى أخر فرصة لكتابة الاستمارة وتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأوشك طلاب الثانوية العامة فى المدارس الحكومية والخاصة، من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسى الحالى، 2019،2020، حيث انتهى قرابة 500 ألف طالب وطالبة من تسجيل الاستمارة على موقع الوزارة مع استمرار كتابة وتحرير الاستمارة الورقية فى المدارس بإشراف من مديرى المدارس ومسئولى شئون الطلبة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتيب الإلكترونى الخاص بضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثانى اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2019/2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون فى عام 2019 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

 

 


التربية والتعليم

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