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وزير الرى يبحث مخرجات دراسة وإدارة المياه الجوفية لتحقيق التنمية المستدامة

السبت، 22 فبراير 2020 03:23 م
وزير الرى يبحث مخرجات دراسة وإدارة المياه الجوفية لتحقيق التنمية المستدامة وزير الرى يبحث مخرجات دراسة وإدارة المياه الجوفية
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا موسعا في مقر الوزارة، بحضور عدد من المتخصصين في مجال المياه الجوفية من أساتذة الجامعات والمكاتب الاستشارية والمعاهد البحثية وأجهزة الوزارة المعنية، وممثلى عدد من الوزارات، من بينها :"الزراعة، والبترول، والخارجية" وكافة الجهات والهيئات والأجهزة المعنية، لعرض النتائج المبدئية لمخرجات مشروع دراسة تحديد إمكانات المياه الجوفية.

وأوضح المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الدراسة تأتى فى ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة الموارد المائية والري بعمل دراسة شاملة لخزانات المياه الجوفية بمصر، تخدم جميع ما سبق من دراسات وتخرج بنتائج متكاملة عن امتدادات الخزانات الجوفية وإمكانات السحب السنوي المتاح بكل خزان وكل منطقة، ونوعية المياه والهبوط المتوقع طبقا لسناريوهات السحب المختلفة، وذلك اتباعاً للأصول الفنية للبحث العلمي الممنهج للوصول إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة وبناء نماذج رياضية للتنبؤ بسلوك خزانات المياه الجوفية المستقبلي عند أنماط الاستهلاك المختلفة، فتم البدء بالتعاقد مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة وهي تجميع قاعدة البيانات وبناء النماذج الرياضية وتحديث الخرائط الهيدرو جيولوجية للخزانات الجوفية.

وأضاف سركيس أنه بالتزامن مع ذلك تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال حفر الآبار الاستكشافية بالمناطق الغير مستكشفة والتجهيز للمرحلة الثانية وهي تحديث النماذج ومعايرة ما تم إنتاجه من نماذج رياضية للتأكد من تحقيق النماذج الرياضية الهدف منها بدقة حتى يتم الاعتماد عليها لوضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة للتنمية المستدامة على المياه الجوفية.

وقال سركيس إن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ شبكة آبار مراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتنفيذ الدور الاصيل للوزارة من رصد لحظي ومتابعة دورية للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية واضافة الآبار الجديدة مع استيفاء بيانات الآبار المدرجة سابقا بقاعدة البيانات مع بيانات الرصد اللحظى لمناسيب ونوعية المياه الجوفية بالإضافة الى منظومة التشغيل والمتابعة عن بعد

وأشار سركيسإالى أنه تم تدريب 50 مهندس من مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية بالإضافة إلى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها والتعديل بها لضمان توافق النتائج مع القياسات اللاحقة لبناء النماذج الرياضية للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي  القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامة التنمية على المياه الجوفية.

 


وزارة الرى

المياه الجوفية

جامعة القاهرة

التنمية المستدامة

اخبار

اخبار مصر

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