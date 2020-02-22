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الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية ورياح وانخفاض الحرارة 5 درجات حتى الثلاثاء

السبت، 22 فبراير 2020 03:06 م
الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية ورياح وانخفاض الحرارة 5 درجات حتى الثلاثاء الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بداية من غد الأحد 23 فبراير وحتى الثلاثاء المقبل 25 فبراير، حيث أكدت أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من غد الأحد، حيث تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، تكون رعدية على بعض المناطق وتبلغ ذروتها يوم الإثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أنه من المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من غدا الأحد أن تسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا يوم الاثنين وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات ، ومن المتوقع يوم الثلاثاء 25 فبارير أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة . وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن الأحوال الجوية.


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