وزيرة الصحة: 579 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 579 ألفًا و181 مواطنًا بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو الماضى وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقدها يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل، سير العمل بوحدة صحة المناخ 1 ضمن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

و راجعت وزيرة الصحة دورة المريض داخل الوحدة، بالإضافة إلى أقسام الوحدة وتحدثت مع الفريق الطبى، مشددةً على الاستمرار فى الالتزام بتطبيق المنظومة المميكنة وتسجيل الأسر وفتح ملفات طب الأسرة لهم.

وشددت الوزيرة على مراعاة التوزيع العادل بمستشفيات المنظومة، من خلال التطبيق الأمثل لنظام الإحالة من الوحدات الصحية إلى المستشفيات، حتى لا تكون هناك زيادة فى أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى معين دون الآخر، خاصةً وأن كافة المستشفيات تضم أغلب التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

كما حرصت وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها على الاستماع للمرضى ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية، كما راجعت نظام التسجيل بالوحدة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم اليوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، والرمد، علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

كما شهدت محافظة بورسعيد فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى، التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.