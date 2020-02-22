سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: 579 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 03:13 م
وزيرة الصحة: 579 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.. صور جانب من الجولة
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 579 ألفًا و181 مواطنًا بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو الماضى وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقدها يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل، سير العمل بوحدة صحة المناخ 1 ضمن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

جانب من الجولة (1)

و راجعت وزيرة الصحة دورة المريض داخل الوحدة، بالإضافة إلى أقسام الوحدة وتحدثت مع الفريق الطبى، مشددةً على الاستمرار فى الالتزام بتطبيق المنظومة المميكنة وتسجيل الأسر وفتح ملفات طب الأسرة لهم.

 

وشددت الوزيرة على مراعاة التوزيع العادل بمستشفيات المنظومة، من خلال التطبيق الأمثل لنظام الإحالة من الوحدات الصحية إلى المستشفيات، حتى لا تكون هناك زيادة فى أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى معين دون الآخر، خاصةً وأن كافة المستشفيات تضم أغلب التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

كما حرصت وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها على الاستماع للمرضى ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية، كما راجعت نظام التسجيل بالوحدة.

جانب من الجولة (2)

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم اليوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، والرمد، علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

جانب من الجولة (3)

كما شهدت محافظة بورسعيد فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى، التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

جانب من الجولة (4)
 
جانب من الجولة (1)
 
جانب من الجولة (2)

 


هاله زايد

وزيرة الصحة

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

التامين الصحى الشامل

وزاره الصحه

التامين الصحى ببورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة