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صور.. حماية المستهلك: حل 1475 شكوى ضمن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"

السبت، 22 فبراير 2020 06:55 م
صور.. حماية المستهلك: حل 1475 شكوى ضمن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك، أنه تم حل 1475 شكوى منذ صباح الْيَوْمَ السبت وحتى الآن ضمن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، وذلك على غرار مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز فى أواخر عام 2018 واستكمالًا لمبادرات اليوم المفتوح وقوافل المحافظات الشهرية لحل شكاوى المستهلكين.

 

وكان رئيس جهاز حمايه المستهلك قد أكد أن الجهاز على استعداد تام لتلقى شكاوى المستهلكين من خلال غرفة عمليات مستمرة على مدار اليوم ولمدة أسبوع عبر آليات تلقى الشكاوى، كما أن سيارات الضبطية القضائية مستمرة فى تكثيف انتشارها بجميع محافظات الجمهورية ولن نتهاون فى حق المواطن وأن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" تأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعه التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافه الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف ايجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق. وفى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعليه لضبط الأسواق.

 

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز اطلق المبادرة الوطنية " أسبوع صديق المستهلك "اعتبارا من صباح الْيَوْمَ ولمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية بمشاركه كافه الكيانات والجهات والشركات المعنية لتلقى الشكاوى فى مجالات "السلع – والخدمات - والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات- والمياه – الكهرباء – الغاز – وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية " لحل شكاوى المواطنين فى إطار من السهولة واليسر.

 

وأهاب عبد المعطى بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية .

 

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين لافتا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب( المواطن رقيب) 01281661880 وأيضًا من خلال الموقع الإلكترونى للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية، والجهاز على استعداد تام لتلقى كافه الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.

 
 
 
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جهاز حماية المستهلك (10)
 
 

راضى عبد المعطى

مبادرة أسبوع صديق المستهلك

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