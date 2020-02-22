سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر يبدأ المشروع الوطنى للقراءة بمشاركة جميع المناطق الأزهرية

السبت، 22 فبراير 2020 02:37 م
الأزهر يبدأ المشروع الوطنى للقراءة بمشاركة جميع المناطق الأزهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال كلمته
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأزهر الشريف اليوم السبت، بدء مشاركته فى المشروع الوطنى للقراءة والذى يتوافق مع رؤية مصر 2030، بحضور الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور يوسف مناصرة، مستشار مشروع تحدى القراءة العربى، وليلى الزبدة مديرة المشروع من دولة الإمارات.

 

قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال كلمته التى ألقاها اليوم بمؤتمر المشروع الوطنى للقراءة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأزهر الشريف دائم الحرص على التكوين المعرفى للطالب الأزهرى وجعله شخصية واسعة الثقافة محبة للاطلاع، آملًا أن يرجع هذا المشروع بالنفع الكبير على تنمية مهارات الطلاب فى البحث والتدقيق، وذلك لبناء شخصية عربية قادرة، واعية لمتطلبات العصر، نافعة لنفسها ولغيرها.

 

وأوضح الشيخ على خليل، أن طلاب الأزهر تربوا على كتب ثقافة الانفتاح على الآخر التى شكلت شخصيتهم وثقافتهم، مما كان له جميل الأثر على تنمية مهاراتهم لاسيما قراءتهم الدائمة فى مختلف حقول المعارف وتخصصاتها، داعيًا طلاب الأزهر للاستفادة من هذا المشروع على الوجه الأكمل.

 

ويهدف المشروع والذى يبدأ من فبراير الحالى، وتتم التصفيات الخاصة به فى شهر يوليو القادم، بمشاركة جميع المعاهد الأزهرية؛ إلى تشجيع القراءة لدى جميع الفئات، وجعلها ممارسة يومية لدى الطلاب والمعلمين، تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها، كما تهدف إلى تحفيز المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية لجعل الاهتمام بالقراءة جزء من أولوياتها وصولًا إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

 

وكان قد أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية بعنوان "أقرأ وارتقي"، حيث تستمر فعاليات الحملة لمدة أسبوع، ينتشر من خلالها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية بين المواطنين وخاصة الشباب، بالإضافة إلى نشر رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتشجيع الناس على القراءة وبيان أهميتها.

 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد أن الحملة تأتى فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بجانب التوعية والتثقيف وبناء العقول على الفهم الصحيح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بأهمية تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف مع المواطنين وتوعيتهم بكل القضايا التى ترتبط باهتماماتهم ارتباطا مباشرا.

 

IMG-20200222-WA0008
 

IMG-20200222-WA0009
 

IMG-20200222-WA0010
 

IMG-20200222-WA0011

 


المشروع الوطني للقراءة

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز الأزهر للفتوى يوضح آراء الفقهاء الأربعة فى حكم زكاة الحلى

السبت، 22 فبراير 2020 04:00 ص

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر تواجه ارتفاع المهر وتكلفة الزواج

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:57 م

الأزهر الشريف: الهجوم على مقهيين شرقيين بألمانيا إرهاب من اليمين المتطرف

الخميس، 20 فبراير 2020 06:29 م

شيخ الأزهر: الأديان جاءت لإسعاد البشرية والإيحاء بأنها سبب الحروب تضليل

الخميس، 20 فبراير 2020 03:45 م

عالم أزهرى: فوضى الأخلاق سببها إهمال التراث.. وعادل نعمان: الكتب أثرت سلبيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:54 م

الأزهر: مد تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية حتى 28 فبراير

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة