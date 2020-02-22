الري: الانتهاء من إصلاح عطل طارىء بمحول محطة جبل الطير بالفيوم

كتبت أسماء نصار

انتهت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، من إصلاح العطل الطارئ في محول محطة جبل الطير التابعه لهندسة طلمبات رى إطسا بالفيوم، حيث تمت مراجعة منسوب الزيت بالمحول وتشغيله مرة أخرى وهو بحالة جيدة، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة والمصلحة بالمتابعة المستمرة للمحطات والحالة الفنية للوحدات واللوحات الكهربية والمحولات، وتوجيهات المهندس محمد عبد العاطي رئيس المصلحة، ومتابعه المهندس خالد شتلة رئيس الإدارة المركزية لمحطات المنيا.

وشارك المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس المصلحة في اجتماع مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بخصوص استعراض موقف المحطات الجاري إنشاؤها.

كما تلقى رئيس المصلحة تقريرا عن المحطات التي يتم إنشاؤها بإدارة محطات بورسعيد، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المياه ومتابعة سير العمل في تزليل العقبات بالمواقع من نقل برج كهرباء الشبكة الموحدة بموقع محطة بحر البقر السلام الجديدة، وعمل تحويلة لمصرف شادر عزام بموقع محطة شادر عزام الجديدة والمحطتين ضمن مشروع نقل معالجة مياه مصرف بحر البقر ، كما تم المرور علي محطة الحيبة بحري ومحطة صرف ساقولا إدارة جنوب بني سويف الادارة العامة لمحطات بني سويف للاطمئنان على الحاله الأمنية والفنية للمحطات والتأكد من تواجد الورادى

وأشار تقرير للمصلحة إلى أنه تم تصليح الكهرباء بمعرفة شبكة كهرباء اسنا والقسم الزراعى لقناطر اسنا الجديدة بالحديق المثمرة، و المرور علي محطات صرف بني صالح القديمه وصرف ساقولا لمتابعة التشغيل والصيانة.

وكان رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء قد أعلن انه تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيرى الجديدة و محطة الدشودى الجديدة بمحافظة البحيرة بتكلفة اجمالية 550 مليون جنيه ضمن الخطه العاجلة لمواجهة ازمه السيول والامطار بالدلتا بتمويل من صندوق تحيا مصر .

كما تم الانتهاء من تجارب التشغيل، وجارى اجراء الاختبارات الهيدروليكية تمهيدا للاستلام الابتدائى لمحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بتكلفة 40 مليون جنية لخدمة زمام 40 الف فدان، وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة اجماليه 40 مليون جنية لخدمة زمام 4.5 الف فدان وتم الانتهاء من تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكيه لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 22 الف فدان.