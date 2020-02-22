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وزارة الرى: إزالة 668 مخالفة على الترع في جميع المحافظات

السبت، 22 فبراير 2020 01:51 م
وزارة الرى: إزالة 668 مخالفة على الترع في جميع المحافظات إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن القطاع شن عددا من حملات إزالة التعديات على الترع بمختلف المحافظات، أسفرت عن تنفيذ 668 إزالة خلال الأسبوع الماضى .

وذكر بيان للوزارة اليوم أن الحملات شملت إزالة 78 مخالفة بمحافظة الغربية و 14 بمحافظة القليوبية و92 بمحافظة المنوفية و 24 بمحافظة الإسماعيلية و 5 بمحافظة الإسكندرية و 4 بمحافظة الدقهلية و69 بمحافظة البحيرة و 108 بمحافظة الجيزة و 30 بمحافظة القاهرة و22 بمحافظة بنى سويف و 7 بمحافظة سوهاج و 58 بمحافظة المنيا و 30 بمحافظة أسوان و127 بمحافظة الشرقية ليكون إجمالى الإزالات بقطاع الرى 138662 إزالة.

يشار إلى أن وزارة الرى تدرس خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجارى المائى والحفاظ على المياه المستخدمة فى الرى كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لرى الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75 % بالإضافة الى عدالة التوزيع فى وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة ، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياه لكافة المنتفعين  .

وكان رئيس قطاع الرى قد أكد فى تصريحات سابقة له أنه تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من أعمال متعددة مثل التطهيرات وتسليك التغطيات واحلال وتجديد أعمال صناعية بجميع أنواعها من افمام وكبارى وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة وأعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير أو الصيانة وذلك بجميع الإدارات العامة للرى حيث بلغت قيمة تلك الأعمال التى تمت فى فترة السدة حوالى 36 مليون جنيه .


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