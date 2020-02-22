وزير السياحة يقترح إرسال مستنسخات فرعونية وبيعها بمتاحف اليونان

كتبت آمال رسلان

التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وزراء السياحة، والثقافة والرياضة فى اليونان لتعزيز سبل التعاون بين البلدين وخلق برامج سياحية بحرية وثقافية مشتركة والتسويق لها فى العالم، وذلك على هامش زيارته لليونان، والتى تعد أولى جولاته الخارجية منذ تولى حقيبتى السياحة والآثار.

وقام العنانى، بزيارة ورشة لإنتاج المستنسخات الأثرية بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث تفقد طريقة سير العمل بهذه الورشة وطرق إنتاج المستنسخات الأثرية بها والأسلوب الفنى والتقنى الذى يتبعه العاملين فى هذا المجال.

وخلال الجولة أعجب العنانى بأسلوب العمل وبحث مع القائمين على هذه الورشة كيفية التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة فى هذا الشأن، بحيث يتم إرسال عدد من المستنسخات الأثرية الفرعونية والأيقونات القبطية التى تقوم الوحدة الإنتاجية بالمجلس الأعلى للآثار بإنتاجها فى مصر، إلى اليونان لبيعها فى المتاحف المختلفة هناك.

ويأتى ذلك فى ظل قيام وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بإنشاء مصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية بمصر وهو الأول من نوعه فى مصر، والذى سيساهم فى حماية التراث الثقافى الحضارى لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق المردود الاقتصادى اللائق من استثمار ميراثنا الثقافى والحضاري.

وتأتى تلك الزيارة بناء على الدعوة الموجه للعنانى من الجانب اليونانى، خاصة فى ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثى الموقع عام 2017 بين مصر واليونان وقبرص فى مجال السياحة البحرية، وفور وصول الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار إلى العاصمة اليونانية اثينا، التقى بوزير السياحة اليونانى هاريس ثيوشاريس (Harris Theocharis) حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة البحرية لما تمثله الموانى المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية وذلك لتقديم وجبه سياحية ثقافية دسمة خاصة فى ظل اهتمام السائح اليونانى بالسياحة الدينية خاصة فى ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية فى مصر وخاصة تلك الموجودة على مسار العائلة المقدسة.

مستنسخات يونانية

العنانى يتفقد صناعة المستنسخات الأثرية

صناعة المستنسخات الأثرية فى اليونان

خلال زيارة العنانى لليونان

العنانى يتفقد تمثال يونانى