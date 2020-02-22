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وزير السياحة يزور الأكروبول للاستفادة من خبرات اليونان فى حفظ الآثار

السبت، 22 فبراير 2020 03:26 م
وزير السياحة يزور الأكروبول للاستفادة من خبرات اليونان فى حفظ الآثار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من المواقع والمتاحف الأثرية، وذلك أثناء تواجده في العاصمة اليونانية أثينا، للقاء وزيري السياحة والثقافة والرياضة اليونانيين، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم سبل التعاون السياحي والأثري بين البلدين.

وحرص العناني على زيارة منطقة الأكروبول الأثرية والمسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك لمشاهدة ما قامت به اليونان من جهود للحفاظ علي هذه المنطقة الأثرية وتطوير الخدمات بها ومسارات الزيارة واللوحات الإرشادية.

رافقه خلال الزيارة السفير إسماعيل خيرت سفير مصر باليونان ، والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار، كما رافقته فى زيارة المتحف القومى الدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية.

كما شملت الزيارة المتاحف الكبري بأثينا منها متحف الاكروبول والمتحف القومي للآثار ومتحف بيناكي ومتحف سيكلاديك، حيث سيتم التنسيق خلال الفترة القليلة القادمة للاستفادة من خبرات اليونان في مجال تطوير سيناريو العرض المتحفي خاصة مع قرب الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

واحتفاء بزيارة الوزير فإنه تم تنظيم حفل استقبال تم خلاله دعوة مديري كبار المتاحف والشخصيات العامة باليونان منهم ماريانه قاردينياريس إحدى الشخصيات الهامة باليونان وعضو مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية والتي حرصت علي الحضور لمقابلة وزير السياحة والآثار لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمجال.

جدير بالذكر أن أكروبول أثينا تجسد الحضارات والأساطير والأديان التي ازدهرت في اليونان منذ أكثر من ألف سنة والذي ترتفع فيه أربعة من أكبر تُحف الفن اليوناني الكلاسيكي، وهي معبد أثينا البارتينون ومدخل الأكروبول بروبيلي ومعبد أركيتون ومعبد الإلهة نيكي، وتعتبر عنصراً بارزاً في التراث العالمي.

وتعد زيارة الدكتور خالد العنانى لليونان أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبتى السياحة والأثار، وتأتى تلك الزيارة بناء على الدعوة الموجه للعنانى من الجانب اليوناني، خاصة في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام 2017 بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.

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جولة العنانى
 
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وزير السياحة والاثار فى جولة بمتاحف أثينا
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زيارة خالد العنانى لليونان

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