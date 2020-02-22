السياحة والأثار: زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

كتبت آمال رسلان

أكدت غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة على وجود زيادة ملحوظة تشهدها أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتى تعد دليل على الاستقرار، مطالبة ببناء شراكات بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والسياحة فى البلدين، ومؤكدة على أن الدمج الأخير بين وزارتى السياحة والآثار يدل على التزام الحكومة تجاه تعزيز هذا القطاع المهم، كصناعة رئيسية تساهم بشكل كبير فى اقتصاد البلاد.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمى لفعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولى للسياحة ITF فى العاصمة الصربية بلجراد، والتى تم خلالها تكريم مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا فى هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عاما، حيث ألقت كلمة فى بداية مراسم حفل الافتتاح الذى حضره السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا، وعدد من كبار المسئولين الرسميين رفيعى المستوى وكبار ممثلى قطاع السياحة والسفر، كما حظى الحفل بتغطية إعلامية واسعة فى صربيا، وتم خلال الحفل عرض فيلمين ترويجيين عن أهم المزارات السياحية والأثرية فى مصر.

وأشارت غادة شلبى، فى كلمتها الافتتاحية للمعرض وتلك فى الجناح المصري، إلى تنامى العلاقات بين مصر وصربيا خاصة فى قطاع السياحة، حيث أن العامين المقبلين سوف يشهدا مزيد من التعاون الثنائى بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية ولا سيما لكون مصر رئيس للجنة السياحة المستدامة فى منظمة السياحة العالمية وصربيا هى نائب رئيس هذه اللجنة.

وأكدت نائبة الوزير على حرص وزارة السياحة و الآثار، على التمثيل الرسمى فى حضور هذا المعرض حيث يعد فرصة هامة لاستعراض التنوع الذى تتمتع به المقاصد السياحية فى مصر للشعب الصربي، لافتة إلى أن العام الجارى سيشهد عدداً من الأحداث الرائدة التى تعزز الكنوز الثقافية فى مصر باعتبارها وسيلة للتواصل مع العالم وأبرزها افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من القرب الجغرافى بين البلدين، والطيران المباشر الذى يستغرق ثلاث ساعات فقط، مما يؤهل دولة بلجراد لتصبح مركزًا لحركة المرور للمسافرين من غرب البلقان إلى مصر، ومنها إلى باقى أقاليمها الجغرافية.

ومن جانبه، أبرز السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا، فى كلمته خلال افتتاح الجناح المصري، أن مشاركة مصر كدولة شريك لأول مرة فى هذا المعرض يأتى فى سياق تطور العلاقات بين البلدين خلال العاميين الماضيتين خاصة بإعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتشكيل مجلس الأعمال المشترك ومشاركة مصر كضيف شرف فى عدة منتديات رئيسية منها معرض بلجراد الدولى للكتاب فى أكتوبر الماضي، لافتا إلى أهمية مبادرات التوأمة بين عدد من المدن فى مصر وصربيا، كنموذج للتواصل المباشر على مستوى المحليات.

كما عبر نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى "راسيم ليايتش"، فى كلمته فى افتتاح الجناح المصري، عن الفخر لمشاركة مصر كدولة شريك للدورة الحالية للمعرض، مشيداً بأن مصر ثالث وجهة سياحية مفضلة للسياح الصرب، ومعربا عن تطلعه لزيادة التدفقات السياحية المتبادلة بين الجانبين.

كما وصف عمدة مدينة بلجراد "زوران رادويتشيتش" فى كلمتيه الافتتاحيتين للمعرض وللجناح المصري، زيارة مصر "مهد الحضارة" بأنها فرصة فريدة لاستكشاف التاريخ، كما أنها زيارة روحانية للثقافة والحضارة الممتدة على مدى الاف السنوات بما يجعل مصر مقصداً فريداً للسياحة الثقافية والأثرية.

وأشار إلى العمل المتفانى لسفارة مصر فى صربيا لتقريب العلاقات بين البلدين، والمشاركة الفعالة فى المعارض المختلفة فى صربيا، لافتا إلى أن مشاركة مصر كدولة شريك فى المعرض هذا العام هى تتويج للعلاقات الدبلوماسية الممتدة منذ 112 عاماً، ومعرباً عن آمله فى تطوير التعاون بين مدينتى بلجراد والقاهرة وتبادل الخبرات بين البلدين فى العديد من المجالات بقطاع السياحة.

جدير بالذكر أن معرض بلجراد الدولى للسياحة ITF "Belgrade International Tourism Fair" يُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجارى بالعاصمة الصربية بلجراد، ويمثل المعرض أكبر تجمع سياحى فى جنوب شرق أوروبا، ومستمر منذ أكثر من 40 عام.

الوفد المصرى فى بلجراد

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مصر ضيف شرف معرض صربيا