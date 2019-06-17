باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. ترحيل عمر البشير لنيابة مكافحة الفساد فى السودان.. المكسيك تعثر على 791 مهاجرًا على متن 4 شاحنات.. نتنياهو: بناء مستوطنة تحمل اسم "ترامب" بالجولان

كتب وكالات

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

صور.. انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى جواتيمالا

بدأ الناخبون فى جواتيمالا، التوجه إلى لجان الاقتراع لانتخاب رئيس جديد سيقع عليه عبء الحد من عنف عصابات المخدرات.



اصطفاف المواطنين فى طابور الانتخاب

صور.. ترحيل عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد فى السودان ‎

نقلت القوات الأمنية السودانية، الرئيس المعزول عمر البشير، من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وسط حراسة أمنية مشددة.



عمر البشير الرئيس السودانى السابق خلال ترحيله

المكسيك: العثور على 791 مهاجرًا على متن أربع شاحنات ‎

عثرت السلطات المكسيكية، على أربع شاحنات تحمل على متنها 791 مهاجرًا فى ولاية حيرويكا الساحلية.



المكسيك تعثر على 791 مهاجرًا

إسرائيل تكرم "ترامب " وتطلق اسمه على مستوطنة جديدة فى الجولان المحتل ‎

صادقت الحكومة الإسرائيلية ، خلال جلسة استفزازية عقدتها فى الجولان السورى المحتل على إقامة مستوطنة سيطلق عليها اسم "مرتفعات ترامب" تكريما للرئيس الأمريكى .



نتنياهو يلقي كلمة في موقع مستوطنة ترامب

الجيش اليمنى: مقتل أكثر من 12 مسلحاً حوثياً فى هجوم بالضالع

قتل أكثر من 12 مسلحا من مليشيا الحوثى الانقلابية، وأصيب 20 آخرين، اليوم، فى هجوم نوعى للجيش اليمنى .



الجيش اليمنى

المحكمة العليا بالجزائر تقرر وضع وزير النقل الأسبق قيد الرقابة القضائية

أمر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر، بوضع وزير النقل الأسبق عمار تو، قيد الرقابة القضائية على ذمة التحقيق فى قضايا فساد مالى متهم فيها.



وزير النقل الأسبق عمار تو

الأسرى الفلسطينيون فى سجن "عسقلان" الإسرائيلى يعلّقون الإضراب عن الطعام

علّق الأسرى الفلسطينيون فى معتقل "عسقلان" الإسرائيلى إضرابهم المفتوح عن الطعام الذى شرعوا به بعد أن استجابت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلى بشكل مبدئى لجزء مهم من مطالبهم.



سجن عسقلان الإسرائيلى

انتقادات لسلطات ريو دى جانيرو بعد توعد تجار المخدرات بضربهم بـ"صواريخ"

ندد مسؤول حقوقى ونشطاء اجتماعيون حاكم ولاية ريو دى جانيرو البرازيلية لقوله إنه من الممكن إرسال صاروخ "لتفجير" تجار المخدرات، فى أحد الأحياء الفقيرة بالولاية.

الصين تعتزم بيع سيارة "فيرارى" بـ245 دولارا بمزاد علنى

يستعد عشاق السيارات لمزاد علنى تباع فيه سيارة "فيرارى" رياضية حمراء اللون بمبلغ 245 دولارا فقط، بالرغم من أن سعرها الأصلى يصل إلى نحو 125 ألف دولار.

"بوينج" تعترف بوجود خطأ فى طائرتى الشركة الإثيوبية والإندونيسية المحطمتين

اعترف الرئيس التنفيذى لشركة "بوينج" الأمريكية دينيس ميلنبورج، بأن الشركة ارتكبت "خطأ" فى التعامل مع نظام إنذار قمرة القيادة.

غدًا.. قمر "الفراولة الكامل" يزين السماء.. ويحتاج لمكان معتم لرؤيته

يحمل شهر يونيو الجارى، أحداثا فلكية يمكن رؤية معظمها بالعين المجردة، ما يعنى أن محبى مشاهدة هذه الظواهر المثيرة ، ليسوا بحاجة إلى شراء المعدات الخاصة باهظة الثمن .



قمر الفراولة الكامل

الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هددهم بسكين فى مدينة ليون

قالت الشرطة إن جنودا فرنسيين أطلقوا النار اليوم الأحد على رجل هددهم بسكين فى ليون، وأصيب المهاجم .

مصرع وإصابة 10 شرطيين جراء هجوم شنه الانفصاليون فى الكاميرون

أعلنت حكومة الكاميرون، مصرع أربعة ضباط وإصابة ستة آخرين جراء هجوم بقنبلة شنه الانفصاليون بالمنطقة الناطقة باللغة.

متظاهرون يضرمون النار فى كنيسة بعد اعتقال إمام مسجد بالنيجر

أضرم متظاهرون النار فى كنيسة بمدينة "مارادي" وسط جنوبى النيجر، والتى تعد ثالث أكبر مدينة فى البلاد وذلك احتجاجا على اعتقال إمام مسجد.

أوغندا تخصص 205 مليون دولار لترميم خط السكة الحديد على الحدود الكينية

تستثمر الحكومة الأوغندية 205 ملايين دولار فى ترميم وتجديد خط السكة الحديد القديم، الذى يربط العاصمة كمبالا مع مالبا على الحدود الكينية بعد تأخيرات فى تأمين التمويل.

انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء الأرجنتين وأوروجواى

أعلنت شركات توزيع الكهرباء فى الأرجنتين والأوروجواى، أن عطلًا كبيرًا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى، منذ صباح فى البلدين.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 421 فلسطينيا خلال مايو الماضى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى (421) فلسطينيا، خلال شهر مايو 2019، بينهم (78) طفلا، و(6) من النساء.

مقتل 7 واعتقال 10 من مسلحى طالبان فى عمليات منفصلة لقوات الأمن الأفغانية

قتل 7 من مسلحى طالبان فى عمليات منفصلة نفذتها قوات الأمن الأفغانية فى إقليمى لوجار وغزنى بوسط وجنوب أفغانستان.

الآلاف يتظاهرون أمام مبنى البرلمان فى تايوان دعما لمتظاهرى هونج كونج

تجمع الآلاف خارج مبنى البرلمان فى تايوان، للإعراب عن تضامنهم مع متظاهرى هونج كونج الرافضين لمشروع قانون مثير للجدل حول تسليم الجناة إلى الصين.

جواتيمالا تعتقل 24 مهاجرا غير شرعى كانوا فى طريقهم إلى الولايات المتحدة

اعتقلت شرطة جواتيمالا 24 مهاجرًا (20 مواطنًا من هايتيى و4 من غينيا) كانوا يحاولون السفر بشكل غير قانونى إلى الولايات المتحدة، وذلك داخل محطة حافلات.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من القدس بينهم حارس فى الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من القدس وحولتهم إلى مراكز تابعة لها؛ للتحقيق معهم.