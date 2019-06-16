"بوينج" تعترف بوجود خطأ فى طائرتى الشركة الإثيوبية والإندونيسية المحطمتين

باريس /أ ش أ/

اعترف الرئيس التنفيذى لشركة "بوينج" الأمريكية دينيس ميلنبورج، بأن الشركة ارتكبت "خطأ" فى التعامل مع نظام إنذار قمرة القيادة الذى يمثل مشكلة فى طائرات من طراز 737 ماكس، قبل وقوع حادثتين للطائرات الأكثر مبيعًا.

وقال ميلنبورج - للصحفيين فى باريس قبل افتتاح "معرض باريس الجوي" حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - إن نظام الاتصالات الخاص بالطائرات من طراز "بوينج" بأنه "لم يكن متسقًا" وأن هذا أمر "غير مقبول"، مشيرًا إلى أن الشركة الأمريكية تواجه الحدث "بكل تواضع" وركزت على بناء الثقة مجددًا.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أدانت شركة "بوينج" لعدم إبلاغها الجهات التنظيمية لأكثر من عام أن مؤشر السلامة فى قمرة القيادة الخاصة بطائرات الشركة من طراز ماكس لا يعمل، كما أعرب الطيارون عن غضبهم لعدم إبلاغ الشركة لهم بشأن البرنامج الجديد الذى تسبب فى حدوث حادثتى تحطم طائرتين فى إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا - آنذاك - عن مصرع 346 شخصًا.