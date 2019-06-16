انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء الأرجنتين وأوروجواى

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أعلنت شركات توزيع الكهرباء فى الأرجنتين والأوروجواى، أن عطلًا كبيرًا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى، منذ صباح اليوم الأحد، فى البلدين.

وقالت شركة "ايديسور ارجنتينا" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" - إن عطلًا كبيرًا فى نظام الربط الكهربائى يحرم كلًا من الأرجنتين والأوروجواى من الكهرباء.

وجانبها، أوضحت شركة "أو تى آي" فى الأوروجواى أن خللًا سجل فى الشبكة الأرجنتينية عند الساعة 07.06 صباحا حسب التوقيت المحلى للبلاد، وطال النظام المترابط، مضيفة أن ذلك حرم كل الأراضى الوطنية وأقاليم عدة فى البلد المجاور من الكهرباء، ويذكر أن عدد سكان الأرجنتين وأوروجواى يبلغ نحو 48 مليون نسمة.