صور.. انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى جواتيمالا

كتب وكالات

توجه الناخبون فى جواتيمالا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 19 مرشحًا لهذا المنصب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن التصدى لقضايا البطالة والفساد وارتفاع تكاليف المعيشة تتصدر قائمة برامج المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، والتى من المنتظر إجراء جولة ثانية منها فى أغسطس المقبل حال عدم حصول أى من المرشحين على اكثر من 50% من الأصوات.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الناخبين سيختارون أيضًا نائبًا لرئيس البلاد علاوة على ممثلى الكونجرس والعمد، مشيرة إلى أن قضية الهجرة لم تدرج فى برامج المرشحين رغم أن 1% من إجمالى سكان جواتيمالا (البالغ عددهم 16 مليون نسمة) هاجروا للخارج خلال العام الجاري.