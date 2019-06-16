الأسرى الفلسطينيون فى سجن "عسقلان" الإسرائيلى يعلّقون الإضراب عن الطعام

أ ش أ

علّق الأسرى الفلسطينيون في معتقل "عسقلان" الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به اليوم الأحد، بعد أن استجابت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مبدئي لجزء مهم من مطالبهم.

وقال نادي الأسير -في بيان- إن من بين المطالب التي ردت عليها الإدارة بالموافقة المبدئية: وقف الاقتحامات المسلحة والتفتيشات الليلية، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من معتقل "نفحة" إلى معتقل "عسقلان" قبل الأول من يوليو المقبل.

وكان أسرى "عسقلان" قد أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية بحقهم، والتي تصاعدت مع نهاية شهر أبريل الماضي.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل "عسقلان" يبلغ 46 أسيرا، غالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، ويقبعون في قسم وحيد للأسرى الأمنيين.