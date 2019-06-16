متظاهرون يضرمون النار فى كنيسة بعد اعتقال إمام مسجد بالنيجر

نيامى أ ش أ

أضرم متظاهرون النار فى كنيسة بمدينة "مارادي" وسط جنوبى النيجر، والتى تعد ثالث أكبر مدينة فى البلاد وذلك احتجاجا على اعتقال إمام مسجد.

وقال مسئول بالكنيسة لم يفصح عن هويته - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قام مجهولون بإحراق كنيسة "زاريا" وهو أحد الأحياء الشعبية فى مدينة "مارادي" كما أحرقت سيارة قس.. موضحا أن رجال الشرطة منتشرين فى مكان الحريق، كما وجه رسالة إلى أبناء رعيته بتوخى الحذر.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى لم يفصح عن هويته أن عددا من المتظاهرين أضرموا النار فى إطارات السيارات ولكن قوات الأمن انتشرت فى الموقع.. مشيرا إلى أن الهدوء ساد المكان فى "مرادي".

وأضاف الراديو أن الشرطة فى النيجر قد اعتقلت أمس السبت شيخ "ريادون" وهو إمام مسجد "زاريا" بعد أن وصف الجمعة الماضى مشروع قانون حكومى حول تنظيم العبادة فى النيجر بأنه "معاداة للإسلام".

وأفاد مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية فى النيجر بأن هذا القانون هو نتيجة لعدة مشاورات ومباحثات عميقة حيث أن نص القانون لا يوجد به شيء معادى للإسلام والذى ينص على ضرورة تجنب التجاوزات التى تدعو إليها المنظمات الإرهابية والتى تكتسب زخما فى البلاد.

وكانت وزارة الداخلية فى النيجر قد جمعت عام 2017 جميع العلماء لعقد مؤتمر للعمل على هذا الموضوع وتم إقرار مشروع قانون فى نهاية أبريل الماضى خلال اجتماع لمجلس الوزراء فى البلاد من أجل منع مخاطر الانتهاكات الموجودة فى الدول الأخرى وتوفير وسائل للدولة للسيطرة على الممارسات الحالية فى المجال الديني. ومن المقرر أن يصادق البرلمان فى النيجر على هذا القانون.