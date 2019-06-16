سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أوغندا تخصص 205 مليون دولار لترميم خط السكة الحديد على الحدود الكينية

الأحد، 16 يونيو 2019 04:45 م
أوغندا تخصص 205 مليون دولار لترميم خط السكة الحديد على الحدود الكينية سكة حديد
كتبت - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تستثمر الحكومة الأوغندية 205 ملايين دولار فى ترميم وتجديد خط السكة الحديد القديم، الذى يربط العاصمة كمبالا مع مالبا على الحدود الكينية بعد تأخيرات فى تأمين التمويل.
 
وقال ستانلي سينديجيا المدير المالى لهيئة السكك الحديدية فى أوغندا، إنه ينتظر أن يساهم تطوير خط السكة الحديد القياسى فى زيادة سعة الشحن إلى 120 ألف طن مترى من 20 ألف طن حاليا، وذلك بحلول عام 2026.
 
وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت، أن خط السكة الحديد القياسي كان قد افتتح للركاب فى عام 2017 وللشحن في عام 2018، مشيرة إلى أنه من غير المؤكد الآن ما إذا كانت خطة أوغندا المشتركة مع كينيا ورواندا، التى تم تصميمها قبل 6 سنوات، لبناء خط سكة حديد قياسى يربط بين دول شرق أفريقيا غير الساحلية بميناء مومباسا الكينى، سوف تؤتى ثمارها.
 

السكة الحديد

اوغندا

تطوير السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة