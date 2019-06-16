أوغندا تخصص 205 مليون دولار لترميم خط السكة الحديد على الحدود الكينية

كتبت - هناء أبو العز

تستثمر الحكومة الأوغندية 205 ملايين دولار فى ترميم وتجديد خط السكة الحديد القديم، الذى يربط العاصمة كمبالا مع مالبا على الحدود الكينية بعد تأخيرات فى تأمين التمويل.

وقال ستانلي سينديجيا المدير المالى لهيئة السكك الحديدية فى أوغندا، إنه ينتظر أن يساهم تطوير خط السكة الحديد القياسى فى زيادة سعة الشحن إلى 120 ألف طن مترى من 20 ألف طن حاليا، وذلك بحلول عام 2026.

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت، أن خط السكة الحديد القياسي كان قد افتتح للركاب فى عام 2017 وللشحن في عام 2018، مشيرة إلى أنه من غير المؤكد الآن ما إذا كانت خطة أوغندا المشتركة مع كينيا ورواندا، التى تم تصميمها قبل 6 سنوات، لبناء خط سكة حديد قياسى يربط بين دول شرق أفريقيا غير الساحلية بميناء مومباسا الكينى، سوف تؤتى ثمارها.