غدًا.. قمر "الفراولة الكامل" يزين السماء.. ويحتاج لمكان معتم لرؤيته

كتب وكالات

يحمل شهر يونيو الجارى، أحداثا فلكية يمكن رؤية معظمها بالعين المجردة، ما يعنى أن محبى مشاهدة الظواهرالمثيرة ليسوا بحاجة إلى شراء المعدات الخاصة باهظة الثمن .

وقال علماء الفلك أن العالم على موعد مع "القمر الفرولة" على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يؤدى إلى اكتمال القمر، بحسب قناة روسيا اليوم ، وكان أوائل قبائل الأمريكيين الأصليين، يطلقون على هذا البدر اسم "قمر الفراولة الكامل"، لأنه يشير إلى موسم نضج ثمار الفراولة فى السنة وموعد قطافها.

ويحمل هذا البدر، أيضا أسماء أخرى تشمل "قمر الزهرة الكامل" و"قمر العسل الكامل، وللحصول على أفضل فرصة لرؤية قمر الفراولة الكامل، ينصح بالتوجه إلى المناطق التى يقل فيها التلوث الضوئى، حيث سيبدو القمرأكثر إشراقا فى سماء الليل.