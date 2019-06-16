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المحكمة العليا بالجزائر تقرر وضع وزير النقل الأسبق قيد الرقابة القضائية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:18 م
المحكمة العليا بالجزائر تقرر وضع وزير النقل الأسبق قيد الرقابة القضائية عمار تو وزير النقل الجزائرى الأسبق
الجزائر /أ ش أ/

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أمر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر، بوضع وزير النقل الأسبق عمار تو، قيد الرقابة القضائية على ذمة التحقيق فى قضايا فساد مالى متهم فيها.

ومثل عمار تو اليوم أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا للاستماع لأقواله فى إطار التحقيق فى قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، أحالت نهاية مايو الماضى إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائى حول وقائع ذات طابع جزائى منسوبة رئيسى حكومة سابقين و8 وزراء سابقين ووالى ولاية الجزائر السابق ووالى ولاية البيض الحالي.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضى المكرسة بموجب هذا القانون، والتى تنص على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.

وكان قاضى التحقيق بالمحكمة العليا أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من رئيسى الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، بالحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم فى إطار التحقيق فى قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغنى زعلان تحت الرقابة القضائية.

 


المحكمة العليا بالجزائر

الجزائر

أخبار الجزائر

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الرقابة القضائية

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