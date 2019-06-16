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المكسيك: العثور على 791 مهاجرًا على متن أربع شاحنات

الأحد، 16 يونيو 2019 07:39 م
المكسيك: العثور على 791 مهاجرًا على متن أربع شاحنات مئات المهاجرين _ صورة أرشيفية
مكسيكو سيتى /أ ش أ/

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عثرت السلطات المكسيكية، على أربع شاحنات تحمل على متنها 791 مهاجرًا فى ولاية حيرويكا الساحلية.

وقال المعهد القومى للهجرة بالمكسيك - فى بيان أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - إنه تم نقل المهاجرين إلى مرفق للهجرة، فيما ألقى القبض على سائقى الشاحنات، مضيفًا أنه تم نشر ألف من أفراد شرطة الهجرة شمال المكسيك وجنوبها.

وأشارت الشبكة إلى أن مقطع فيديو صادر عن الحكومة أظهر مسئولين يقومون بكسر القفل الموصد به باب شاحنة بضائع ويساعدون مهاجرين كانوا على متنها على النزول، لافتة إلى أنه يتم نقل المهاجرين بشكل روتينى من خلال المكسيك فى شاحنات، وأحيانًا يكون ذلك فى ظروف خطرة دون وجود طعام أو شراب أو هواء نقى كافي.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لخفض الأعداد الكبيرة من المهاجرين القادم أغلبهم من أمريكا الوسطى والذين يعبرون من خلال الأراضى المكسيكية آملين فى الوصول إلى الحدود الأمريكية.

 


المكسيك

أخبار المكسيك

العثور على 791 مهاجرًا

شاحنات

الولايات المتحدة

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