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مقتل 7 واعتقال 10 من مسلحى طالبان فى عمليات منفصلة لقوات الأمن الأفغانية

الأحد، 16 يونيو 2019 03:53 م
مقتل 7 واعتقال 10 من مسلحى طالبان فى عمليات منفصلة لقوات الأمن الأفغانية عناصر من طالبان
أ ش أ

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قتل 7 من مسلحي طالبان في عمليات منفصلة نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليمي لوجار وغزني بوسط وجنوب أفغانستان.

 

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة لوكالة (خامة برس) الأفغانية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الأفغاني اعتقلت 10 من مُسلحي طالبان خلال تنفيذ عملية لها في أحد أحياء إقليم لوجار. مضيفة أنه تم تنفيذ عملية أخرى في إقليم غزني، أسفرت عن مقتل 7 مُسلحين آخرين.

 

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

 

ويُعتبر إقليم لوجار وغزني من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

 


افغانستان

طالبان

جماعات مسلحة

هجمات

لوجار

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