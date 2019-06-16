الآلاف يتظاهرون أمام مبنى البرلمان فى تايوان دعما لمتظاهرى هونج كونج

أ ش أ

تجمع الآلاف خارج مبنى البرلمان فى تايوان، اليوم الأحد، للإعراب عن تضامنهم مع متظاهرى هونج كونج الرافضين لمشروع قانون مثير للجدل حول تسليم الجناة إلى الصين.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، أن متظاهرين من هونج كونج إلى جانب داعميهم من تايوان نظموا إضرابًا فى العاصمة تايبيه، مضيفةً أن المتظاهرين قالوا إن مشروع القانون المقترح يشكل خطرا أيضا على تايوان المحكومة ذاتيا فيما تؤكد الصين تبعيتها لها.

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، قد علقت، أمس السبت، مشروع القانون الذى كان سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى البر الرئيسى فى الصين لمحاكمتهم، فيما يتخوف الكثيرون فى هونج كونج من أن يمثل مشروع القانون تهديدا للحريات المدنية والنظام القضائى المستقل الذى وُعدت به هونج كونج منذ عودتها إلى الصين عام 1997 بعدما كانت مستعمرة بريطانية.