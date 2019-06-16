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انتقادات لسلطات ريو دى جانيرو بعد توعد تجار المخدرات بضربهم بـ"صواريخ"

الأحد، 16 يونيو 2019 11:13 م
انتقادات لسلطات ريو دى جانيرو بعد توعد تجار المخدرات بضربهم بـ"صواريخ" ريو دى جانيرو
كتب: أحمد علوى

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ندد مسؤول حقوقى ونشطاء اجتماعيون حاكم ولاية ريو دى جانيرو البرازيلية لقوله إنه من الممكن إرسال صاروخ "لتفجير" تجار المخدرات، فى أحد الأحياء الفقيرة بالولاية.

وخلال مراسم استعراض برنامج أمنى، قال الحاكم ويلسون ويتزل "شرطتنا العسكرية لا ترغب فى قتلهم، لكن لا يمكننا السماح بمشاهد مثل تلك الأشياء التى رأيناها"، فى إشارة لصور تلفزيونية لتجار مخدرات مسلحين يطلقون النار على الشرطة خلال مداهمة فى حى مدينة الرب.

وأضاف ويتزل "إذا كان ذلك بتصريح من الأمم المتحدة، فى أجزاء أخرى من العالم، فيمكننا إرسال صاروخ هناك لتفجير هؤلاء الناس".

وانتخب ويتزل بعد دعم السياسة المتشددة المناهضة للجريمة للرئيس اليمينى المتطرف جائير بولسونارو، الذى يميل للتعليقات المثيرة للجدل.

وقوبلت تصريحات ويتزل بتصفيق من أولئك الذين حضروا الفعالية الأمنية، لكن نشطاء حقوقيين ومجتمعيين قالوا إنهم يخشون أن تؤدى هذه الكلمات لزيادة مستويات العنف، المرتفعة بالفعل، فى الولاية.


البرازيل

تجارة المخدرات فى البرازيل

اخبار العالم

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