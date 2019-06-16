الصين تعتزم بيع سيارة "فيرارى" بـ245 دولارا بمزاد علنى

كتب أحمد علوى

يستعد عشاق السيارات لمزاد علنى تباع فيه سيارة "فيرارى" رياضية حمراء اللون بمبلغ 245 دولارا فقط، بالرغم من أن سعرها الأصلى يصل إلى نحو 125 ألف دولار.

الغريب فى الأمر أن السعر المعروض لهذه السيارة لا يشكل جزءا يسيرا من سعرها الأصلى، بحيث أنها ستصبح أرخص سيارة فيرارى فى العالم، على الأرجح، فى حال بيعها.

ومن المقرر طرح السيارة الإيطالية المستعملة من طراز فيرارى 599 للبيع بمزاد علنى فى الصين الأسبوع المقبل بمبلغ 245 دولار فقط، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخبارى الأمريكى.

وجاء القرار ببيعها بهذا السعر تنفيذا لطلب من محكمة الشعب الثالثة فى مدينة دونجوان فى جنوب الصين. أما السبب وراء السعر المطلوب لهذه الفيرارى وهو 245 دولارا، فهو لأن الشرطة صادرتها بعد تورطها فى حادث سير، وتبين أنها غير مؤمن عليها لدى شركة تأمين ولا تحمل أى أوراق ولا توجد أى بيانات أو معلومات بشأنها.

كما أن السيارة لم تكن مسجلة فى نظام ترخيص السيارات، وبالتالى فإن المحكمة تعتقد أنها لا تصلح إلا لأن تكون قطع غيار.