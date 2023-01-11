اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأنفاق تعلن عن وظائف خالية بالقطار الكهربائى الخفيف

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأنفاق تعلن عن وظائف خالية بالقطار الكهربائى الخفيف مترو الانفاق - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها..

الجيزة: مخطط لإقامة مواقف وأسواق حضارية بمحيط الخط الثالث لمترو الأنفاق
التنمية المحلية: تقديم الدعم الفنى للمحافظات لتحسين مستوى معيشة المواطنين
الصحة: مد العمل بمراكز ووحدات الرعاية الأولية حتى الـ8 مساء
فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية وتخفيض 50% لأبناء المعلمين والإداريين
أسعار السكر والأرز والزيت بمعارض أهلا رمضان.. تعرف عليها
الثانوية العامة 2023.. الإجابة فى البابل شيت وورقة بيضاء للأسئلة المقالية
"الصحة" تكشف عن الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة
تطوير ورصف 52 شارعا بالإنترلوك بمدينة العياط فى الجيزة.. صور
"الصحة": مستشفى السلام التخصصى أجرت 5890 عملية جراحية خلال 2022
محافظة القاهرة ترفع 26 ألف طن مخلفات بشارع حفنى أبو جبل فى حى حلوان

 


أخبار × 24 ساعة

مترو الانفاق

وظائف جديده

وظائف المترو

القطاع السريع

التموين

التعليم



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