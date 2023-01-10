فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية وتخفيض 50% لأبناء المعلمين والإداريين

كتب محمود طه حسين

تزامنا مع إتاحة سداد القسط الثانى من مصروفات العام الدراسى الحالى لطلاب المدارس، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحصيل ثان أقساط المصروفات الدراسية بداية يناير الجارى، نرصد فى التقرير التالى فئات الطلبة المعفيين من المصروفات بشكل كلى والفئة المستفيدة من تخفيضات 50% من المصروفات الدراسية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المعفاة من المصروفات بشكل كامل وهم:

ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

ـ أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب.

ـ أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى.

ـ الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة.

ـ أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى.

ـ أبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ـ أبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب.

ـ أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية.

ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الحمر وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

- تقديم البحوث الاجتماعية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من الشئون الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجن حديثا غير القادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للفئات المعفاة بمعدل 50% من المصروفات هم:

ـ تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

- أبناء العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية من تخفيض نسبة 50%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إقرار تحصيل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على 3 أقساط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم أيضا تحصيل مصروفات المدارس الحكومية العربى إلى 3 أقساط أيضا حيث تم تحصيل القسط الأول فى شهر فى شهر أكتوبر ويناير الجارى ومارس المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرار تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات والمتميزة يشمل طلاب جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام، موضحة أنه لا صحة لما تردد بشأن استثناء تلاميذ رياض الأطفال من تقسيط المصروفات ومطالبة أولياء الأمور بسدادها مرة واحدة.