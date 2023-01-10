عقد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:22 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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