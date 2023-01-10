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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:22 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

حياة كريمة

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

تطوير الريف المصري

اليوم السابع بلس



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