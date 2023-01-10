"التموين": افتتاح 5 معارض "أهلا رمضان" بالمنيا حتى الآن

كتب مدحت وهبة

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 5 معارض أهلا رمضان في محافظة المنيا بمراكز " العدوة ـ سمالوط ـ ملوي ـ دير مواس ـ مغاغة " حتى الآن على أن يتم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة المنيا بعد غد الخميس تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين بالتوسع في إنشاء المعارض لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه من المستهدف إقامة 9 معارض أهلا رمضان في الوحدات المحلية بأنحاء المحافظة، لافتاً إلى مشاركة 3 سلاسل تجارية كبري بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة عبر 6 أفرع تابعة لهم من خلال إقامة أماكن مخصصة داخل كل فرع وأن مديرية التموين قامت بتقديم تسهيلات للتجار المشاركين في معارض أهلا رمضان تضمنت عدم تحصيل أى مبالغ مالية منهم نظير عرض منتجاتهم بالمعرض بشرط تقديم تخفيضات حقيقية من 20 إلي 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية للمواطنين، وأن تلك التسهيلات تتضمن توفير مساحة وخدمة كهرباء لكل تاجر مجانًا، فضلا عن ثلاجات لحفظ اللحوم والخضروات كذلك إطلاق سيارات متنقلة والتي تجوب القري والنجوع لتقديم الخدمات المقدمة في المعارض المقامة للمواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إليها، وتوفير السلع للمواطنين ومنع وجود أي عجز في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض أهلا رمضان تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان، كما تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.