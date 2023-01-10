اليوم السابع
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تطوير ورصف 52 شارعا بالإنترلوك بمدينة العياط فى الجيزة.. صور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:41 م
تطوير ورصف 52 شارعا بالإنترلوك بمدينة العياط فى الجيزة.. صور تطوير ورصف 52 شارعا بالأنترلوك بمدينة العياط
كتبت – مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة العياط؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها.

جاء ذلك ضمن جولات النائب المكثفة لمتابعه كافة المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع ومتابعة أعمال التطوير ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية بهدف الوصول لأعلى معدلات الإنجاز ونهو الأعمال فى التوقيتات المقررة.

وشهدت جولة نائب المحافظ، تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف، وتشمل تركيب بلاط الإنترلوك لـ52 شارعا بمتفرعات شارع محمد فؤاد أبوهميلة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية فى تنفيذ جميع الأعمال.

وتابع النائب، تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى بالمدينة، مشددا بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد مشروع السوق الحضارى الجديد، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى السوق الجديد والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، محمود فؤاد رئيس مركز العياط، وأحمد فرغلى مدير عام الصرف الصحى بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة، ومسؤلى مديرية الإسكان بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد صباح اليوم، محيط مسار محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق المار بشوارع مطار إمبابة والبوهى والقومية بأحياء شمال الجيزة والوراق؛ لمعاينة مقترحات تطوير محيط الخط من حيث رفع كفاءة الشوارع والرصف وتحسين الحركة المرورية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه بمحيط محطة مترو أنفاق الكيت الكات التابعة للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

 

 

تطوير ورصف 52 شارع بالأنترلوك بمدينة العياط في الجيزة
تطوير ورصف 52 شارع بالأنترلوك بمدينة العياط في الجيزة

 

مشروعات التطوير بالعياط
مشروعات التطوير بالعياط

 

مشروعات التطوير في الجيزة
مشروعات التطوير في الجيزة

 

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بالعياط
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بالعياط

 


محافظ الجيزة

الجيزة

تطوير الشوارع في الجيزة

العياط



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