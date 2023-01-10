اليوم السابع
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مرفق الكهرباء: وضع الأطعمة ساخنة بالثلاجة تتسبب فى ارتفاع قيمة الفاتورة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:11 م
مرفق الكهرباء: وضع الأطعمة ساخنة بالثلاجة تتسبب فى ارتفاع قيمة الفاتورة فاتورة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل اﻻجتماعى فيس بوك، المواطنين بوضع اﻷطعمة ساخنة بالثلاجة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء.
 
ويحرص الجهاز على نشر نصائح عامة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء و بالتالى خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة وأن المواطن هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، من خلال نمط استهلاكه اليومى ومدى حفاظه على اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية.
 
ونصح  الجهاز، المواطنين بضرورة استغلال فصل الشتاء واتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.
 
وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية:-
 
1- التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.
 
2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.
 
3-  عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
 
3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.
 
4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .
 
5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .
 
6- لا تعتمد على المجفف الكهربائى واعتمد على  أشعة الشمس.
 
7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.
 
8- استخدم المايكرويف فى تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.
 
9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.
 
10- فصل الأجهزة الكهربائية من مصدر التيار الكهربائى من خلال نزع الفيشة.
 
11-ضبط الدفاية الكهربائية على درجة حرارة متوسطة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

أيمن حمزة



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