"الصحة": مستشفى السلام التخصصى أجرت 5890 عملية جراحية خلال 2022

كتب وليد عبد السلام

أجرت مستشفى السلام التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 166 حالة رعاية أطفال خلال عام 2022، و928 حالة حضانة للأطفال، وحصلت على أعلى نسبة أشغال للمرضى خلال عام 2022، بتحقيق عدد من العمليات بلغ 5890 عملية خلال 2022، وبلغت نسبت التردد علي العيادات الخارجية 167822 حالة.