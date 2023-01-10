اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تحصل تذاكر الأجانب بالدولار أو ما يعادله.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 يناير 2023 02:00 م
السكة الحديد تحصل تذاكر الأجانب بالدولار أو ما يعادله.. اعرف التفاصيل قطار
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر بهيئة السكة الحديد، أن الراكب الأجنبى يدفع ثمن التذكرة على القطارات بالدولار، وفى حالة ركوبه بتذكرة مدفوعة بالمصرى يتم تحصيل قيمتها بالدولار او دفع ما يساوى قيمتها بالمصرى، وذلك على كل قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والتالجو.
 
وأضاف المصدر أنه عند ضبط راكب أجنبى معه تذكرة بالمصرى، لا يتم احتسابها من قيمة التذكرة ويتم الغائها وتحصيل التذكرة بالدولار أو يعادله بالمصرى. 
 
وأعلنت هيئة السكة الحديد، قيمة تذاكر القطارات للأجانب بالدولار على كافة القطارات المكيفة والفاخرة من الاسكندرية لأسوان، وذلك حسب توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، حيث جاءت ادنى قيمة للتذكرة للأجانب 15 دولار، وأعلاها 65 دولار لقطار Vip من محطة سيدي جابر لأسوان.
 
وكانت أعلنت الهيئة قيمة تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة اسكندرية، حيث جاءت تذاكر الدرجة الأولى 30 دولار وقيمة تذكرة الدرجة الثانية 25 دولار، وتبلغ سعر تذاكر قطارات النوم للأجانب 80 دولار للزوجى و120 دولار للفردى و70 دولارا للأطفال من 4 لـ 9 سنوات، وتتغير القيمة فى المواسم.
 
وشغلت هيئة السكة الحديد قطار تالجو الجديد على خط القاهرة اسكندرية ليعمل فى مواعيد يومية ضمن جداول التشغيل، حيث سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.
 
وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن تحصيل تذاكر الأجانب بالدولار، مشيرا الى ان ذلك يعمل به فى كل الدول، ويرفع من ايرادات الهيئة ويوفر الدولار.

السكة الحديد

الدولار

تذاكر القطارات

تذاكر السكة الحديد

النقل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد توضح مواعيد قطار تالجو أيام الجمعة والسبت

الإثنين، 02 يناير 2023 02:00 م

وصول القطارين الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة لميناء الإسكندرية.. صور

الإثنين، 02 يناير 2023 10:39 ص

30 دولارا للدرجة الأولى.. السكة الحديد تعلن قيمة تذاكر قطار "تالجو" للأجانب

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:03 م

انفوجراف.. خدمة عالمية بسكك حديد مصر.. تجهيزات قطار تالجو

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 06:30 ص

تعرف على مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة