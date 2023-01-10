لا يشترط الخبرة.. فرص عمل فى الجيزة بمزايا تأمين صحى واجتماعى

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة توافر فرص عمل (مساعدين فنيين إنتاج) بإحدى شركات صناعة الكابلات.

وحددت محافظة الجيزة مزايا وشروط التقديم، على النحو الآتى..

أولا: شروط التقديم

- المؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- يفضل خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية (صناعي / تجاري) وخريجي الجامعة العمالية.

- السن لا يزيد عن 30 عاما.

- العمل 8 ساعات.

ثانيا: مزايا الوظائف

- لا يشترط الخبرة.

- تأمين صحي واجتماعي.

- زيادات سنوية.

- وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف تتوفر في محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، وفي تخصصات "أخصائى تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومشرفين استقبال، ومندوبين توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى".

وأوضحت القوى العاملة أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg.