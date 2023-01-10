التحقيق مع فني تمريض بمستشفى الدعاة ووقفها عن العمل 3 أشهر

كتب على عبد الرحمن

أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، قرارا بوقف "م.ع" فني تمريض بمستشفى الدعاة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق معها بديوان عام الوزارة لخروجها عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتها التعليمات .

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن قرار الإدارة المركزية للموارد البشرية، تجاه فني التمريض، جاء بناء على مذكرة مدير عام الشئون الطبية والعلاجية ب مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف.

وكشفت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، حصاد إنجازات مستشفى الدعاة التابعة للوزارة، وذلك خلال عام 2022م، لافتة إلى أنه في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بمستشفى الدعاة من قوائم الانتظار 723 حالة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم علاج 239 حالة من حالات العلاج على نفقة الدولة بالتعاون مع المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بتكلفة تقدر بنحو (1,878,552) جنيهًا، كما تم تطوير الأجهزة الطبية بمستشفى الدعاة وشراء أجهزة جديدة بتكلفة تقدر بنحو عشرة ملايين ونصف المليون جنيه.