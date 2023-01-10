نقيب الزراعيين: 1300 جنيه سعر متوقع لتوريد أردب القمح خلال 2023

أحمد عبد الرحمن

أشاد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الاطمئنان، دائمًا، على ملف الأمن الغذائي، وتوجيهه بتوريد القمح من المزارعين بسعر مجز.

وقال خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع وزير الزراعة، ورئيس الوزراء؛ يأتي لاهتمام الرئيس السيسي بالزراعة والمزارعين، مشيدًا بمناداة الرئيس بالاهتمام بمبادرة ازرع، التي أطلقها المجتمع المدني.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن سعر توريد قصب السكر والبنجر، الذي حددته الحكومة سابقًا للفلاحين، كان مجز، مشيرًا إلى أن 80% من ملاك الأرض الزراعية في مصر حيازتهم أقل من 1.5 فدان؛ وبالتالي فإن الرئيس السيسي يضع هذه الفئة من الفلاحين، على رأس الأولويات، وبحث دعمهم، وتحسين أوضاعهم.

وأوضح الدكتور سيد خليفة، مساء اليوم الثلاثاء، أن مبادرة ازرع ستدعم الكثير من صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم هذه الفئة من خلال التقاوي الجيدة، والأسمدة، كما يتم تسويق محاصيلهم الزراعية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذه المبادرة نموذج للمجتمع المدني يُحتذى به.

ولفت نقيب الزراعيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن الرئيس السيسي يوجه الحكومة، دائمًا، بتحديد سعر توريد مناسب بشأن محصول القمح، مشيرًا إلى أنه لابُد أن يكون سعر التوريد العام الجاري مناسب؛ نظرًا لمجريات الأحداث العالمية، وارتفاع الأسعار.

وأشار خليفة، إلى أنه من الضروري توريد القمح، خلال 2023، بالسعر العالمي؛ دعمًا للفلاح، والذي قد يصل إلى 1300 جنيه للأردب، مؤكدًا أن هذا الرقم قد يكون متغير عند الوصول لموسم الحصاد، حيث أن هذه الخطوة ستشجع الفلاحين على عملية التوريد، وتساعدهم على الاهتمام بالقمح ورفع إنتاجيته.

وأكد نقيب الزراعيين، أن مصر تطمح إلى التوسع في صادراتها، وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على حصول المواطن المصري على منتج غذائي جيد؛ بذات الحرص على تصدير منتج جيد إلى الخارج، أيضًا، موجهًا الشكر للقوات المُسلحة على توزيعها 3 ملايين كرتونة مواد غذائية بنصف الثمن.