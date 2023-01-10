نائب وزير الزراعة: 75% من الثروة الحيوانية فى يد صغار المنتجين

أحمد عبد الرحمن

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأمن الغذائي بكل تفاصيله، ومهتم أيضا بصغار المزارعين والمنتجين.

وأوضح مصطفى الصياد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، أن 75% من الثروة الحيوانية في يد صغار المنتجين، متابعا أن الرئيس السيسي وجه بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة، ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية.

وأشار المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إلى أن الرئيس السيسي تابع الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين.

وكشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الزراعية، أن هناك إقبال شديد على مشروع صغار المربين، مضيفا أن البقرة المستوردة تنتج 40 كيلو لبن يوميا، ولكنها تحتاج مقومات خاصة ونظام غذائي معين.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه وزارات التضامن والأوقاف والزراعة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في مشروع رؤوس الماشية لصغار المربين، لافتا إلى أن المزارع يتحمل ثلث المبلغ بفوائد 5 % على سنوات كثيرة بينما تتكفل وزارات التضامن والأوقاف والمجتمع المدني باقي المبلغ، على أن تتحمل وزارة الزراعة الدعم الفني كاملا.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الزراعية، أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث لا يتم استيراد سوى أسماك المياه الباردة مثل الرنجا الماكريل التي لا يتم إنتاجها في مصر.

وأردف أن أسعار الأسماك ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة الدولار التي أثرت على أسعار الأعلاف التي يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج، واختتم المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الزراعية، أن الأسعار سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة في ظل جهود الدولة لتوفير مدخلات الإنتاج.